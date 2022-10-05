На Кубани за сутки COVID-19 заболели 569 человек, в том числе 42 ребенка

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 569 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 569 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 42 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 145 человек, в Сочи - 33, в Каневском районе - 30, в Динском и Северском - по 26, в Красноармейском – 25. 19 пациентов прибавилось в Кавказском муниципалитете, по 17 – в Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Горячем Ключе, по 15 – в Новороссийске и Гулькевичском районе, по 14 – в Белоглинском и Мостовском, 13 – в Крымском.

В Апшеронском и Павловском муниципалитетах получено по 12 положительных результатов, в Геленджике, Белореченском и Выселковском – по 11, в Абинском - 10, в Туапсинском – 9.

- По 7 новых пациентов в Армавире, Анапе и Новокубанском районе, по 6 - в Лабинском и Славянском, по 5 - в Ейском и Усть-Лабинском, по 4 - в Кореновском, Отрадненском, Тбилисском, 3 - в Новопокровском, по 2 - в Курганинском, Тихорецком и Щербиновском, по 1 – в Калининском, Крыловском и Брюховецком, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются четыре пациента. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.