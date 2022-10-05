Николай Панин поздравил педагогов Тимашевска с Днем учителя

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Глава Тимашевска Николай Панин поздравил педагогов с их профессиональным праздником, который отмечается 5 октября, и отметил, что учителя - это вторые родители. Он также пожелал им здоровья, терпения, удачи и поблагодарил за самоотверженный труд.

Мэр сказал, что все предметы для детей важны и второстепенных нет. Например, необходимо хорошо знать математику, чтобы работать в сфере финансов или экономики, заниматься программированием невозможно без изучения основ информатики, а трудиться на производстве не получится без освоения технологии.

- Тем, кто работает с техникой, пригождаются даже базовые знания в химии и биологии. В нашем регионе особенно важен региональный предмет — кубановедение. Все наши базовые знания были заложены учителями. За их упорный труд, старание, порой, риск - стоит говорить слова благодарности не только сегодня, но и в течение всей жизни. Ведь только благодаря их усилиям нам был открыт внутренний мир, - сказал Николай Панин.

Глава Тимашевска отметил, что в городских школах, где учатся порядка семи тысяч детей, работает 360 учителей. Николай Панин добавил, что педагоги вкладывают душу в каждого своего учения, за что им огромная благодарность.