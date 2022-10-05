Министр культуры России поставила в пример музей на Кубани

В краеведческом музее Курганиска можно увидеть и прялку, и сарматские ножи. Фото: сайт музея.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр культуры России Ольга Любимова назвала одним из самых успешных примеров модернизации муниципальных музеев учреждение на Кубани. Показателем стал обновленный по нацпроекту «Культура» Курганинский исторический музей.

На встрече с министром культуры Владимир Путин отметил, что в сфере деятельности министерства находится большая программа по развитию сети краеведческих музеев. Ольга Любимова рассказала главе государства, что в число первых 444 отремонтированных по нацпроекту «Культура» краеведческих музеев вошел и Курганинский исторический музей.

– Курганинский исторический музей стал первым музеем, отремонтированным в нашем регионе по нацпроекту «Культура». Обновлен его фасад, закуплена новая техника: интерактивный сенсорный стол в виде книги, голографическую 3D-пирамиду с сенсорным монитором, стеллажи и системы хранения, – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края. – Музей в Курганинске, где сейчас хранится 23 тысячи экспонатов, открыли полвека назад, и его капремонт проводился впервые с момента постройки здания.