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Общество5 октября 2022 9:23

Представили Сирии и Израиля приехали в Адыгею поздравить жителей со 100-летием региона

Глава Адыгеи встретился с руководством и представителями общественных организаций
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава Адыгеи встретился с представителями адыгской диаспоры Сирии и Израиля. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи встретился с представителями адыгской диаспоры Сирии и Израиля. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи встретился с представителями адыгской диаспоры Сирии и Израиля. Чиновники приехали из других стран для того, чтобы поздравить местных жителей со 100-летием региона.

-Очень благодарен нашим гостям. Уверен, что адыги всего мира благодаря своему живому посредничеству в решении экономических, социальных и культурологических вопросов будут и дальше являться надежным связующим звеном между нашими странами, - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

К слову, представители Сирии на постоянной основе помогают малообеспеченным семьям и отправляет детей на учебу в Россию.

Ранее сообщалось, что Мурат Кумпилов поздравил жителей с 31-й годовщиной образования Адыгеи. Глава республики пожелал землякам крепкого здоровья.