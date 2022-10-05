В Сочи возобновили ремонтные работы на двух участках трассы А-147

На участках 143 км – 158 км и 159 км – 161 км введено реверсивное движение. Фото: пресс-служба Упрдор "Черноморье"

Дорожники возобновили ремонтные работы на двух участках трассы А-147 в Сочи. Ранее здесь приостанавливали замену дорожного покрытия в связи с тем, что в конце сентября резко увеличился поток машин в сторону Абхазии.

- 1 октября работы стартовали, на данный момент готовность объекта составляет 86%, и до наступления зимнего курортного сезона ремонт планируется завершить, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

К слову, дорожники уже приступили к сооружению свай и подпорных стен. На участках 143 км – 158 км и 159 км – 161 км введено реверсивное движение. Ремонт планируют завершить до новогодних праздников.