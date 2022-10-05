Новая поликлиника появится в поселке Российском Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Детскую поликлинику построят в поселке Российском Краснодара. Госконтракт на проектирование медучреждения заключили 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новую поликлинику планируют подготовить на 150 посещений в смену. Кроме помещения, на участке подготовят детскую площадку, колясочную, стоянки для работников и посетителей.

- Предусмотрен контрольно-пропускной пункт на въезде. После подготовки проекта и прохождения всех процедур сможем приступить к строительству. Сдать объект планируем в 2024 году, - отметил вице-губернатор Евгений Наумов.

Всего на Кубани до 2025 года планируют построить восемь детских и 11 взрослых поликлиник.