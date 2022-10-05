В Сочи перед судом ответят мошенники, которые обманули 53 россиян на 30 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи перед судом ответят двое жителей Московской области в возрасте 50 лет и 38-летний житель Ногинска. Мужчины подозреваются в преступлении по статье “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”.

Мужчины придумали схему, как легко заработать деньги. Один из группы позвонил потерпевшему и представлялся полицейским. Подозреваемый внушал, что были задержаны продавцы, которые торговали некачественным товаром. “Полицейский” сообщал, что можно вернуть потраченные деньги с компенсацией.

- Если гражданина интересовала указанная информация, его переключали на псевдоюриста, убеждающего в необходимости оплатить свои услуги по представлению их интересов в суде, - рассказали в пресс-службе УВД Сочи.

Потерпевшие ничего не подозревали и переводили деньги. Как только сумма поступала на счет “юриста” и “полицейского”, они переставали выходить на связь.

Таким образом подозреваемые на протяжении двух лет обманывали россиян. На счету мошенников 53 потерпевших из 36 регионов РФ. Общая сумма ущерба составила 30 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.