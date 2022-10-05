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Общество5 октября 2022 10:03

Прямые авиарейсы запустили из Сочи в Абакан с 5 октября

Стоимость билета с багажом в одну сторону - от 8185 рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Время полета занимает около шести часов.

Время полета занимает около шести часов.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы из Сочи в Абакан запустили 5 октября. Полеты осуществляет компания NordStar. По данным расписания, рейсы в столицу Хакасии выполняются по средам и воскресеньям. Время полета занимает около шести часов.

-Рейсы в столицу Хакасии будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажиров, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость билета с багажом в одну сторону - от 8185 рублей. Ранее “КП”-Кубань” публиковала подробное расписание полетов.