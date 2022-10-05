В селе Социализм налажена новая система энергоснабжения

Фото: «Россети Кубань»

Завершены работы по реконструкции и капитальному ремонту электросетей и распределительных узлов в селе Социализм Адлерского района города Сочи. На монтаж новых восьми сотен метров ЛЭП (линий электропередачи) мощностью 10 кВ ушло всего два месяца. За это же время было проведено более двух с половиной километров воздушных линий на 0,4 кВ.

Новые объекты теперь оснащены современными высокотехнологичными материалами, такими, как СИП - самонесущими изолированными проводами. Материалы нового поколения не только безопасны для окружающих и отвечают всем экологическим требованиям, но и способны выдерживать повышенные нагрузки, а также сложные погодные условия. Порывистый ветер, сырость, ледяные дожди и прочие сюрпризы местного сочинского климата им не страшны.

Силами энергетиков компании «Россети Кубань» в селе были возведены и оснащены 2 трансформаторных подстанции на 1 030 кВА. Благодаря проведенным работам улучшится качество энергоснабжения более 160 домовладений, расположенных на улицах Спутник, Грушевая, Рассвет, Гомельская. Особое внимание было уделено местной детской площадке, на территории которой ранее находились опоры электропередачи, а старые, оголенные провода могли стать причиной несчастного случая. Неполадки были устранены, опоры перенесены, а провода заменены на СИП – современные, безопасные, надежно изолированные.