Проект физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Вавилова Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Вавилова в Краснодаре достроят в 2023 году. Учреждение готово на 20%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас на участке проводят монолитные работы, подготавливают внутриплощадочные сети и ограждение. В спорткомплексе оборудуют крытые и открытые поля, залы и беговые кольца. К зданию построят более 1,3 километра водопровода.

Напомним, мэрия Краснодара расторгла договор с предыдущим подрядчиком из-за отставания работ.

- Строительство проходит в необходимом темпе, снижать его нельзя. Завершить работы планируем в 2023 году, - отметил и.о. городского директора департамента строительства Александр Мадовский.

В настоящее время в краевом центре возводят 15 школ, 35 детсадов, спорткомплекс и два медучреждения. Кроме того, специалисты проектируют 25 школ и 42 детских сада.