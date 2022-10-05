Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре житель Москвы ограбил ломбард. Мужчину удалось задержать по горячим следам, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в ломбарде по улице Гаврилова. 42-летний житель Москвы попросил сотрудника показать телефон, который собирался купить. При осмотре он выхватил устройство из рук работника и сбежал.

О краже сообщили в полицию – на мужчину сразу составили ориентировку и начали его поиск. Кроме того, момент ограбления попал в камеры видеонаблюдения, которые установлены в ломбарде.

Спустя немного времени мужчину удалось задержать. При досмотре у него нашли украденный телефон. Как выяснилось, задержанного уже не раз ловили и судили за такие преступления.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции предусматривают максимальное наказание вплоть до 4 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре приезжему грозит до 8 лет тюрьмы за пятитысячную фальшивку. Уголовное дело передали в суд.