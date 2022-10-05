В Адыгее отмечают 100-летие со дня основания республики Фото: Андрей АБРАМОВ

Владимир Путин поздравил жителей Адыгеи со 100-летием республики. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Как отметил президент РФ, создание в 1922 году Адыгейской автономной области определило путь развития региона, способствовало экономическому подъему, укреплению соцсферы, сохранению исторического и культурного наследия.

За годы развития в республике построили промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты энергетической, транспортной, туристической инфраструктуры, школы, учреждения науки, образования и здравоохранения.

- Важно, что вы бережно храните заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудитесь на благо родной земли и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего, - поздравил жителей региона Владимир Путин.