На Кубани утвердили порядок назначения выплаты мобилизованным Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани утвердили порядок назначения выплаты мобилизованным. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выплаты проводит управление социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного.

- Материальную помощь оказывают в беззаявительном порядке на основании списков, представленных военным комиссариатом в краевое министерство труда, - добавили в пресс-службе администрации.

Так, данные о мобилизованных гражданах с реквизитами банковских счетов, на которые поступят деньги, должны передать из военкоматов в течение двух рабочих дней. Еще два рабочих дня отводится на сам перевод выплаты.

Напомним, выплатить по 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Кубани поручил губернатор Вениамин Кондратьев.