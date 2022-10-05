В Сочи водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне, 4 октября, на улице 50 лет СССР. Ближе к 16:00 девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному ребенку. В этот момент 42-летний водитель за рулем KIA Optima сбил ребенка.

В результате аварии девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

- При оформлении ДТП установлены нарушения в эксплуатационном состоянии дороги, выразившиеся в недопустимом износе - отсутствии - дорожной разметки. Ранее в отношении администрации муниципального образования городской округ города-курорта Сочи составлен протокол об административном правонарушении юрлица за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, - добавили в пресс-службе краевого ГИБДД.