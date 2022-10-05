В Сочинском нацпарке назначили нового директора

Андрей Бородин Фото: t.me/prirodovedenie_rus

В Сочинском национальном парке назначили нового директора. Им стал бывший руководитель «Заповедного Крыма» Андрей Бородин. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка города-курорта.

Андрей Бородин назначен и.о. начальника национального парка приказом Министерства природных ресурсов и экологии. Новый заведующий учреждением родился в Сочи, окончил в 2009 году Московский государственный университет леса по специальности «Экономика и управление на предприятии лесного хозяйства и лесной промышленности».

Более 19 лет он посвятил работе по специальности, начав карьеру участковым госинспектором Кавказского биосферного заповедника Сочи. До назначения на новую должность Андрей Бородин руководил «Заповедным Крымом».