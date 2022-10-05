Книжное издательство и цифровой сервис «Строки» от МТС открывает подписчикам двери в мир современной литературы и подкастов

«Строки» - так называется новое книжное приложение для пользователей МТС. Цифровая библиотека даст доступ абонентам к огромному количеству книг, аудиокниг, журналов и подкастов, от недавно вышедших бестселлеров до мировой классики, различных направлений, для взрослых и детей.

В ближайшее время издательство «Строки» собирается выпускать собственный эксклюзивный контент и публиковать последние нашумевшие книги иностранных писателей, в электронном и бумажном формате. Одними из первых станут произведения нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны «Посмертие» и «Рай», эксклюзивы - романы Дженин Камминс «Мост в небеса» и Холли Блек - «Книга ночи». А также недавнее TikTok-открытие – комедийная мелодрама Али Хейзелвуд «Гипотеза любви».

Для любителей подкастов «Строки» подготовили выпуски на самые разные темы с топовыми ведущими сети: «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1 «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, от медиапортала «Такие дела» - «Живая библиотека» о социальных вопросах.

- Возможности собственного издательства и идея кросс-платформенности «Строк» выводят сервис за рамки привычной онлайн-библиотеки. Мы уверены, что платформа станет одним из наших знаковых продуктов и лидером в сегменте книжных сервисов, - считает Евгения Рыкалова, представитель издательства «Строки».

Новое приложение будет максимально удобно в использовании, наделено возможностью анализа личных предпочтений и гибкой системой подписок.