Туапсе останется без воды 6 октября

В Туапсе 6 октября отключат воду Фото из архива КП

В Туапсе отключат воду 6 октября. Жители города останутся без ресурса на время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсе.

- В связи с необходимостью планового ремонта запорной арматуры на насосной станции второго подъема водозаборных сооружений будет производиться приостановление водоснабжения. Работы невозможно провести без полной остановки водозаборных сооружений, - говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что воды в домах жителей не будет с 8:00 до 19:00.