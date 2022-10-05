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Общество5 октября 2022 12:19

Туапсе останется без воды 6 октября

Отключение связано с ремонтными работами
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсе 6 октября отключат воду Фото из архива КП

В Туапсе 6 октября отключат воду Фото из архива КП

В Туапсе отключат воду 6 октября. Жители города останутся без ресурса на время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсе.

- В связи с необходимостью планового ремонта запорной арматуры на насосной станции второго подъема водозаборных сооружений будет производиться приостановление водоснабжения. Работы невозможно провести без полной остановки водозаборных сооружений, - говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что воды в домах жителей не будет с 8:00 до 19:00.