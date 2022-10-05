В МЧС предупредили о возможном подъеме воды в реках Кубани из-за дождей

На Кубани возможен подъем уровня воды в реках из-за дождей

В МЧС предупредили о возможном подъеме воды в реках Кубани. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям.

- В связи с продолжающимися осадками и учетом времени добегания в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 5 октября и 6 октября на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Предупреждение, в частности, касается юго-восточной территории края - Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов.

- При внезапном подтоплении домов нужно быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие важные вещи, помочь детям, инвалидам и людям преклонного возраста, по возможности немедленно оставить зону затопления, перед выходом из дома отключить, электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери, - напомнили о мерах безопасности спасатели.

При возникновении ЧС необходимо звонить в экстренные службы по номеру «112».