В Краснодаре с 6 по 11 октября трамвай №4 изменит график работы Фото из архива КП

В Краснодаре с 6 по 11 октября трамвай №4 изменит график работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Составы будут ходить по вечерам в другое время из-за ремонта. Работы пройдут на трамвайных путях на перекрестке улиц Коммунаров и Гимназической.

Так, последние трамваи №4 отправятся раньше чем обычно. Из Комсомольского микрорайона составы поедут в 22:09. А в 22:27 трамваи проследуют из Комсомольского микрорайона по улицам Ставропольской и Садовой до конечной остановки «Ул. Декабристов».

- Просим пассажиров заранее спланировать свои маршруты с учетом изменений. Дополнительную информацию о работе трамваев можно уточнить по телефонам горячей линии МУП «КТТУ» 8(861) 262-51-15, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.