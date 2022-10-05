Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света из-за аварии

Отключение света произошло из-за аварии Фото из архива КП

Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света. Отключение по нескольким улицам произошло из-за аварии.

- Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ. Отключилась ПС «ВК-8» и 10 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, временно обесточило дома по улицам Западной, Светлой, Дружбы. Без блага цивилизации также остаются жители улиц Солнечной, Полевой и Зеленой.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.