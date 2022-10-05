Вениамин Кондратьев посетил производство во время рабочей поездки в Абинский район Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани проверил работу предприятия нефтяной промышленности в Абинском районе. Вениамин Кондратьев посетил производство во время рабочей поездки в муниципалитет, сообщили в пресс-службе администрации края.

Предприятие района с 2006 года разрабатывает, производит и поставляет термостойкое оборудование. В настоящее время производство участвует в нацпроекте «Производительность труда». А краевой фонд развития промышленности края одобрил 36,8 миллиона рублей займа под 0,1% на станки для выпуска импортозамещающей продукции.

Как отметил глава региона, нынешняя ситуация позволяет предприятия региона занимать освободившиеся ниши и выходить на новые рынки сбыта.

- Мы должны максимально воспользоваться этим моментом, чтобы наращивать производства, создавать дополнительные рабочие места и делать сильнее нашу экономику. Край готов поддерживать развитие импортозамещающих предприятий, тем более что соотношение цены и качества кубанских товаров в этом случае играют исключительно в пользу потребителя, - отметил Вениамин Кондратьев.