Ласточка из Ростова-на-Дону начнет ходить до аэропорта Сочи с 11 октября Фото: Иван ВИСЛОВ

Ласточка из Ростова-на-Дону начнет ходить в аэропорт Сочи с 11 октября. Уже существующий маршрут продлят в рамках комбинированных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Так, поезд №807/808, который следует от станции «Ростов-Главный» к курортам Черноморского побережья, будет ходить до станции «Аэропорт Сочи». Уточняется, что время отправления и прибытия состава не изменится.

Из Ростова-на-Дону, как и прежде, поезд будет отъезжать в 17:19. В аэропорт Сочи «Ласточка» прибудет в 01:53.

- Отправляться из воздушной гавани Сочи поезд будет в 02:02, а прибывать на станцию «Ростов-Главный» - в 10:52, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

По пути поезд остановится на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Тимашевская-обход, Краснодар-1, Горячий Ключ. Высадка и посадка пассажиров также пройдет на станциях Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

Уточняется, что эта «Ласточка» станет третьим дневным поездом, который ходит до станции «Аэропорт Сочи» в рамках комбинированных или мультимодальных перевозок с использованием авиационного и ж/д транспорта на Юге РФ. Проект позволяет сразу купить билеты на поезд и самолет.

Ранее, 4 августа, до аэропорта Сочи продлили маршрут «Ласточки» №829/830. До этого поезд ходил из Анапы в Адлера. А с 25 августа путь «Ласточки» №801/802, которая отправлялась из Краснодара в Адлер, также продлили до воздушной гавани Сочи