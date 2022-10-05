Двое жителей Приморско-Ахтарска незаконно порыбачили на 110 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела Фото из архива КП

Двое жителей Приморско-Ахтарска незаконно выловили рыбу на 110 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Одного из мужчин – 38-летнего местного жителя – задержали в лимане Большом Кирпильском. Он ловил рыбу с помощью запрещенных лесковых сетей на лодке с подвесным мотором. Во время досмотра у рыбака нашли более 60 особей разных пород.

Второго браконьера задержали в акватории лимана Ахтарского. 34-летний мужчина также рыбачил на лодке с подвесным мотором и с помощью запрещенных сетей. У рыбака нашли и забрали 50 особей разных пород.

Общий ущерб от незаконной рыбалки составил более 110 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.