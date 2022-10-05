Из краевого бюджета Кубани в 2022 году направили 1,8 млрд рублей на развитие Абинского района

На развитие Абинского района направили 1,8 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Из краевого бюджета Кубани в 2022 году направили 1,8 миллиарда рублей на развитие Абинского района. Он обладает большим потенциалом. Также уже показывает хорошие результаты по отдельным направлениям.

- Мы должны решить еще много задач для повышения качества жизни. Необходимо сохранить экономику, продолжить строить школы, больницы и детские сады. Также открывать импортозамещающие производства, создавать новые рабочие места, менять наши города и станицы к лучшему, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что за три года в районе были построены и отремонтированы более 100 объектов. На данный момент в Абинске началось строительство блока начальной школы на 400 мест. Кроме того, в прошлом году в Абинске открыли новый ВОП. Еще один такой же в поселке Ахтырском.