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Общество5 октября 2022 16:01

В Краснодаре пропал 28-летний мужчина

О его местонахождении ничего неизвестно со 2 октября
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре со 2 октября разыскивают 28-летнего парня. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре со 2 октября разыскивают 28-летнего парня. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре пропал 28-летний парень. Он не выходит на связь с родственниками со 2 октября.

- Мужчина среднего роста – 178 сантиметров и худощавого телосложения. У него русые волосы и зеленые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

На момент пропажи 28-летний парень был одет в рубашку черного цвета, серо-бежевые джинсы и белые кроссовки.

Для оповещения о местонахождении мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.