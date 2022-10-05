Учитель музыки из Туапсинского района стала лучшим преподавателем Кубани

Ирина Шевченко. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

Учитель музыки из Туапсинского района стала лучшим педагогом Кубани. Ирина Шевченко преподает в детской школе искусств имени Г. Ф. Пономаренко поселка Новомихайловского.

- Ирина Шевченко является преподавателем по классу народных инструментов. Ее стаж работы составляет 28 лет. Только за последние 3 года ученики Ирины получили более 80 наград в краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уточняется, что Шевченко вошла в список 150 лучших педагогов в области музыкального искусства в России. Она единственная в Краснодарском крае удостоена этой премии.

Всего выдвигались 513 кандидатов из 79 регионов страны. С Кубани поступило 37 заявок. Размер премий составляет от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.