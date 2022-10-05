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Карта Кубани5 октября 2022 17:08

В Геленджике больше трех дней разыскивают 30-летнего мужчину

С собой у молодого человека был черный рюкзак
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике пропал 30-летий мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Геленджике пропал 30-летий мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Геленджике разыскивают 30-летнего мужчину. О его местонахождении ничего не известно со 2 октября.

- Мужчина низкого роста – 160 сантиметров и среднего телосложения. У него светло-русые короткие волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

В чем был одет молодой человек на момент пропажи – неизвестно. С собой у него был черный рюкзак.

Для оповещения о местонахождении мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.