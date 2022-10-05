Сотрудники ГИБДД отстранили пьяную девушку за рулем КамАЗа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее пьяная 24-летняя девушка управляла КамАЗом. Инцидент произошел в Тахтамукайском районе на участке федеральной автодороги «Южный подъезд к Краснодару».

- Девушка выполнила требование остановиться, но устанавливать дальнейший контакт со стражами правопорядка она демонстративно отказалась. Также жительница Краснодара отказалась пройти медосвидетельствование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД отстранили девушку от управления транспортом. Они составили административные материалы за отказ от медосвидетельствования и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Также за езду без водительского удостоверения соответствующей категории и без тахографа.

Жительницу Краснодара арестовали на пять суток.