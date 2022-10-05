Под Красной поляной произошла массовая авария. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В массовой аварии на трассе в Сочи пострадали семь человек. Из них двое оказались детьми.

- ДТП произошло на подъезде к Красной Поляне в районе поворота на Казачий брод. Там перекрыли дорогу. Машины направляют через Молдовку, - сообщили очевидцы аварии.

Уточняется, что в аварию попало как минимум 4 машины.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии. По предварительным данным, погибших нет.