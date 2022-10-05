В Краснодаре приезжий вынес из съемных квартир технику на 1 млн рублей

Приезжий из Омска вынес из съемных квартир технику на 1 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре приезжий вынес из съемных квартир технику на 1 миллион рублей. Он арендовал жилье на несколько суток, после чего выносил оттуда все ценное.

- 40-летний житель Омска продавал краденое скупщикам. Получив деньги, он съезжал с квартиры. Установлена причастность обвиняемого к девяти кражам. Общая сумма ущерба потерпевшим составила примерно 900 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

Уточняется, что фигуранта арестовали на период предварительного следствия.

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.