В Сочи пропал мужчина в зеленых шлепках

В Сочи пропал 86-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Сочи пропал 86-летний мужчина в зеленых шлепках. О его местонахождении ничего неизвестно целый день.

- Мужчина среднего роста – 170 сантиметров и такого же телосложения. У него седые волосы и серые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи пенсионер был одет белую футболку, темно-зеленые бриджи и зеленые шлепанцы.

Для оповещения о местонахождении мужчины или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.