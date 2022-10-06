В Краснодаре передали в суд дело начальницы почты, которая забрала пенсию умершей женщины

В Краснодаре начальницы почты присвоила пенсию умершей женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре передали в суд дело начальницы почты, которая забирала пенсию умершей женщины. Руководитель отделения знала о смерти, но в мае 2020 года получила деньги, начисленные в период с апреля по 22 августа.

- В отношении начальницы местного почтового отделения возбуждено уголовное дело за хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения. Материалы дела передали в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что подозреваемая присвоила 50 тысяч рублей.

В ходе расследования женщина признала свою вину. Также она добровольно возместила ущерб отделению пенсионного фонда РФ.