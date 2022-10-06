Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 октября 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 6 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с планово-предупредительным ремонтом в течение нескольких часов с 6:00 до 19:00.

- Света не будет на улицах: Защитников Кавказа 1а, Петрозаводская, Кропоткинская, Ахштырская, Ильинская, пер. Садовый. Также на улицах Тимашевская, Некрасова, Туманяна, Добровольская, Ивановская, Зеленая, Ивановская, Добровольская, Ивановская, Сергиевская, пер. Тельмана, Тимашевская, Мясникяна, Костромская, Чайкиной, Пятигорская, Красноармейская, 4а, ТСЖ «Южный берег», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут на улицах Раздольная, Ломоносовская, 20-й Горнострелковой Дивизии, Краснооктябрьская. Также в селе Прогресс, на ул. Юбилейная, Измайловская 75, Урожайная. В поселках Верхне-Армянское Лоо, Верхне-Армянская Хобза, Дагомыс. В переулках Западный, Песочный, Юбилейный, Ахунский, Юбилейный, Мостовой.

Кроме того, электроэнергию частично отключат на ул. Измайловская, в СТ «Калина» и «Изыскатель», в ООО «Агроторг». Также в поселке Горное Лоо, на улице Вишневая. В селе Сергей-Поле на улицах Славы и Тепличная.