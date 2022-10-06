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Общество6 октября 2022 3:59

Погода в Адыгее 6 октября 2022: в республике ожидается ясный день

В Адыгее 6 октября жителей порадует солнце
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 6 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 6 октября 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 6 октября 2022.

В Майкопе 6 октября ожидается солнечный день. Максимальная температура воздуха днем +17 градусов. На протяжении дня в республиканской столице сохранится ясная погода. К вечеру температура опустится до +10 градусов. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16 градусов. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.