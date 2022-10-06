В семье из Адыгеи в День 100-летия государственности республики родилась тройня

В День 100-летия государственности Адыгеи у семьи бабаханян родилась тройня. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопском перинатальном центре у семьи Бабаханян родилось трое сыновей. Пополнение в семье случилось в День 100-летия государственности Адыгеи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

- Давид, Демид и Роберт родились с весом 2220, 2380 и 2550 граммов, малыши здоровые и активные, - написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Вместе с отцом маму и младших братьев встречала старшая сестричка – первоклассница Лиана.

Мурат Кумпилов поздравил счастливых родителей с прибавлением. Вдобавок к этому глава республики пообещал передать новой многодетной семье подарок.