В Майкопе в День республики прошли скачки

В Майкопе День республики отметили конноспортивным праздником. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее 5 октября праздновали День государственности республики. В честь столетнего юбилея в Майкопе прошли скачки.

Как отметил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов, свидетелями зрелищных заездов и выступлений стали представители черкесской диаспоры, приехавшие в эти дни в Адыгею, жители и гости республики.

- В программе заездов было 8 скаковых дистанций с участием лошадей английской чистокровной и кабардинской пород, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Для зрителей организаторы мероприятия предусмотрели насыщенную программу с участием артистов и творческих коллективов республики.

Мурат Кумпилов поздравил всех присутствующих с Днем республики и пожелал благополучия, а также приятных впечатлений от конноспортивного праздника.