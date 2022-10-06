Пьяный житель Сочи во время ссоры в магазине показал продавщице свои гениталии

Дебошир резко начал кричать и возмущаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сочинском микрорайоне Бытха местный житель устроил дебош в продуктовом магазине. По словам очевидцев, мужчина взял две бутылки пива и закуску. Однако дебошир резко начал кричать и возмущаться.

- Его не устроила стоимость товаров. На ценнике была одна сумма, а на кассе другая, - рассказали очевидцы.

Мужчина уже решил уйти из магазина. Как вдруг спустя 30 секунд недовольный покупатель вернулся. Дебошир расстегнул ширинку, вытащил из брюк гениталии и положил их на стойку кассира. Довольный своим поступком мужчина ушел из магазина и больше не возвращался.