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Общество6 октября 2022 6:19

Пьяный житель Сочи во время ссоры в магазине показал продавщице свои гениталии

Мужчину не устроила стоимость товаров
Ангелина НАЗАРЧУК
Дебошир резко начал кричать и возмущаться.

Дебошир резко начал кричать и возмущаться.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В сочинском микрорайоне Бытха местный житель устроил дебош в продуктовом магазине. По словам очевидцев, мужчина взял две бутылки пива и закуску. Однако дебошир резко начал кричать и возмущаться.

- Его не устроила стоимость товаров. На ценнике была одна сумма, а на кассе другая, - рассказали очевидцы.

Мужчина уже решил уйти из магазина. Как вдруг спустя 30 секунд недовольный покупатель вернулся. Дебошир расстегнул ширинку, вытащил из брюк гениталии и положил их на стойку кассира. Довольный своим поступком мужчина ушел из магазина и больше не возвращался.