Краснодарский край подготовился к отопительному сезону

Районы Кубани завершили ремонтные работы и модернизацию объектов теплоснабжения. Регион полностью готов к отопительному сезону.

– Краснодарский край подготовился к зиме. Отопительный сезон начнется в октябре. Сейчас температура на улице еще не достигла своих минимальных показателей. Но несмотря на это, есть социальные учреждения, которые необходимо протапливать. Поэтому там мы должны начать подачу тепла раньше, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

На подготовку к осенне-зимнему периоду на Кубани потратили порядка 6 млрд рублей. В регионе на случай аварийных ситуаций сформировали 400 восстановительных бригад.