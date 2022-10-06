Газпромбанк снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Фото: Газпромбанк

Газпромбанк снизил ставки по ряду ипотечных программ с господдержкой. Минимальная ставка по программе «Семейная ипотека» составляет теперь 5,3% годовых, «Льготная ипотека» – 6,2% годовых, «Ипотека для IT-специалистов» – 4,3% годовых.

Оформить кредит по программе «Семейная ипотека» можно клиентам, у которых с 1 января 2018 года родился ребенок или у которых есть ребенок-инвалид. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей до 16 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 8 млн рублей – в других регионах. Для клиентов, приобретающих недвижимость в Дальневосточном федеральном округе, предлагается ставка от 4,5% годовых, а максимальная сумма – 6 млн рублей.

«Льготная ипотека» доступна на покупку жилья с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юридического лица. Сумма кредита - от 100 тыс. до 18 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 8,5 млн рублей – в других регионах.

Взять ИТ-ипотеку могут специалисты ИТ-компаний из аккредитованного списка Минцифры. Максимальная сумма составляет 23 млн рублей для заемщиков в регионах с численностью 1 млн человек и более, 11 млн рублей - для остальных регионов.

Газпромбанк предлагает ипотеку с господдержкой на срок от 1 года до 30 лет, с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости.

Узнать подробные условия ипотечных программ и оформить заявку на получение кредита можно на сайте.