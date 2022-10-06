Из Сочи в зону СВО отправились 17 добровольцев

Двое из них на передовой во второй раз. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел штаб по частичной мобилизации. Глава города заявил, что проводится плановая работа, чтобы не допустить неправомерного призыва местных жителей Сочи. На данном этапе никаких сбоев не зафиксировано.

- Сегодня наша важнейшая задача, как муниципальной власти, всесторонне поддержать семьи мобилизованных граждан. С сочинцами мы на постоянной связи, фиксируем все просьбы, все выполним, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, из Сочи в зону СВО отправились уже 17 добровольцев. Двое из них на передовой во второй раз.