В Адыгее на строительство первого этапа экокурорта «Лагонаки» направят 19 млрд рублей

В Адыгее к 2025 году планируют ввести в эксплуатацию первый этап экокурорта «Лагонаки». Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее к 2025 году планируют ввести в эксплуатацию первый этап экокурорта «Лагонаки». На его строительство направят 19 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с делегацией из Турции.

- С 2022 по 2024 год в федеральном бюджете распоряжением Правительства России на эти цели уже заложена субсидия в размере 6,2 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Планируется, что сумма внебюджетных инвестиций к 2030 году составит 45 млрд рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», благодаря данным вложениям станет возможно создание 37 километров горнолыжных трасс, 2,5 тысячи гостиничных номеров, а также организации двух тысяч рабочих мест.

Напоминаем, что о строительстве всесезонного курорта стало известно в июне 2021 года. Соглашение о реализации проекта подписали на форуме в Питере. По предположительным прогнозам, место станет магнитом для туристов. Ежегодно его смогут посещать до 500 тысяч гостей.