Виновника ДТП оштрафовали Фото: Сергей ГАПОН

В центре Краснодара в ДТП пострадал один человек. Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Красной и Карасунской.

Ближе к 22:50 водитель Lada Granta проезжал со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Чапаева. На пересечении улиц Красной и Карасунской легковушка выехала на красный свет и столкнулась с Audi. Иномарка в момент удара ехала по улице Карасунской со стороны Красноармейской в сторону Рашпилевской.

При столкновении Audi отбросило в сторону припаркованного BMW, который, в свою очередь, задел Hyundai. На момент удара в машинах водителей и пассажиров не было.

- В результате ДТП пострадал пассажир Audi. Госпитализация ему не потребовалась, оказана разовая медпомощь, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

По факту ДТП полиция организовала проверку. Известно, что на виновника аварии составили административный протокол и выписали ему штраф за проезд на красный сигнал светофора – 1 тысячу рублей.