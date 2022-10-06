Часть Геленджика, которая осталась без воды Фото: t.me/mcu_gelen

Часть Геленджика осталась без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города-курорта.

- Произошла нештатная ситуация на сетях водоснабжения. В течение получаса будет ограничена подача холодной воды для замены запорной арматуры, - рассказали в МЦУ Геленджика.

Уточняется, что устранение поломки займет не менее шести часов. Жителей центральной части города, оставшихся без ресурса, просят на это время запастись водой.

При возникновении вопросов по поводу ремонта можно обратиться на горячую линию городского водоканала - 8(86141)2-10-33