Младший лейтенант полиции Александр Ермаков и старший лейтенант полиции Александр Бежко Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полицейские помогли потушить загоревшуюся машину на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ситуация, которая едва не закончилась трагедией, произошла в Павловском районе. Младший лейтенант полиции Александр Ермаков и старший лейтенант полиции Александр Бежко находились на маршруте патрулирования в станице Павловской. В этот момент они увидели, как припаркованный на обочине автомобиль загорелся.

Огонь охватил моторный отсек. Тогда полицейские, долго не раздумывая, достали из служебной машины огнетушитель и пошли тушить возгорание. С пламенем удалось справиться быстро.

К счастью, никто не пострадал. А предварительной причиной возгорания назвали замыкание электропроводки под капотом.

- Владелец спасенного автомобиля поблагодарил полицейских за неравнодушие и оперативность, - отметили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре сотрудники ДПС помогли довезти в больницу годовалую девочку с отравлением стиральным порошком. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.