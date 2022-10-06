Мужчину задержали в квартире, в которой произошел конфликт Фото из архива КП

Житель Краснодара ударил ножом жену во время пьяной ссоры. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Конфликт произошел в квартире по улице им. Героя Аверкиева. В этот день супруги выпивали, но во время дружных посиделок начали ссориться. Тогда 40-летний мужчина схватил нож и один раз ударил им жену в живот.

После этого подозреваемый сам вызвал скорую, которая госпитализировала женщину. Тем временем информацию о конфликте передали в полицию. Сотрудники ППС задержали мужчину в квартире, в которой все произошло.

- Мужчина во всем признался и пояснил, что на совершение противоправных действий его подтолкнуло состояние алкогольного опьянения. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре задержали мужчину, устроившего поножовщину во время ссоры с приятелем. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.