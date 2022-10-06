На Кубани идет частичная мобилизация

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что среди мобилизованных в Краснодарском крае 50 человек вернули домой. А заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) рассказал о том, какие именно были нарушения.

заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Большинство из них - это люди, которые после призыва по частичной мобилизации попали в категорию тех, кто может получить отсрочку, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) замвоенного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. – Так, в этом списке специальности, по которым положена отсрочка от призыва по мобилизации.

Напомним, среди тех, кого вернули домой, и 38-летний краснодарец Василий Малиночка. Он работает в IT-сфере, и его специальность – в перечне тех, которые не подлежат частичной мобилизации.