СНТ Краснодарского края и Адыгеи задолжали за электроэнергию более 605 млн рублей

Фото: «ТНС энерго Кубань»

По данным на сентябрь дебиторская задолженность садовых товариществ Краснодарского края перед «ТНС энерго Кубань» превысила 535 млн рублей. СНТ Адыгеи задолжали гарантирующему поставщику почти 70 млн рублей. В компании отмечают, что задолженность данной категории потребителей демонстрирует тенденцию к росту.

Дачный антирейтинг по уровню платежной дисциплины возглавляют СОНТ «Здоровье» (Анапский район) с долгом 34,6 млн рублей, а также ДНТ «Дружба» (г. Майкоп) и ДНТ «Золотой гребешок» (г. Сочи») с долгом 31,3 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.

Фото: «ТНС энерго Кубань»

«ТНС энерго Кубань» ведет активную работу с неплательщиками. Помимо административной деятельности – организации встреч с председателями СНТ, направления должникам графиков погашения задолженности, компания взыскивает просроченную задолженность в судебном порядке. Также «ТНС энерго Кубань» ведёт активную работу по переводу потребителей товариществ на прямые договоры с гарантирующим поставщиком. Это позволит сделать систему взаиморасчётов максимально прозрачной, а стабильность энергоснабжения добросовестных садоводов будет зависеть только от них.

Вместе с тем, гарантирующий поставщик отметил садовые товарищества, которые сохраняют высокий уровень платежной дисциплины: СНТ «Строитель-2» (Успенский район), НСТ «Ивушка» (г. Краснодар), СНТ «Первомайское» и «Волна» (г. Новороссийск), СНТ «Мелиоратор 1» и НСТ «Рассвет» (Тахтамукайский район).

Сохранение и повышение уровня оплаты за потребленную электроэнергию со стороны всех категорий потребителей - стратегическая задача гарантирующего поставщика, ведь от этого напрямую зависят бесперебойные поставки электроэнергии по всему региону.