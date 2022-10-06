Два новых казачьих подразделения сформировали на Кубани для участия в спецоперации Фото из архива КП

Два новых казачьих подразделения сформировали на Кубани для участия в спецоперации. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Кубань сформировала два новых казачьих подразделения. Около 250 казаков отправятся на Донбасс и в Запорожье. Все бойцы прошли необходимую подготовку и полностью готовы к выполнению боевых задач на фронте, - отметил глава региона.

Новым подразделениям выдали необходимое обмундирование, разгрузки, плащ-палатки, спальные мешки, квадрокоптеры, тепловизоры и приборы ночного видения.

Как отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, сейчас боевые задачи выполняют более 2,2 тысячи представителей войска в составе отрядов добровольцев и воинских частей. А после объявления частичной мобилизации добровольно отправиться в зону спецоперации решили почти 580 казаков.

- Все они обладают соответствующими навыками и необходимой военно-учетной специальностью, - отметил замглавы региона.