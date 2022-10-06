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Общество6 октября 2022 8:39

Глава Адыгеи вручил награды лучшим работникам за вклад в развитие республики

Памятные медали получили 53 жителя региона
Валерия ГОДОВНИКОВА
53 человека получили памятные медали, посвященные 100-летнему юбилею государственности Адыгеи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

53 человека получили памятные медали, посвященные 100-летнему юбилею государственности Адыгеи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи вручил награды лучшим работникам за вклад в развитие республики. 53 человека получили памятные медали, посвященные 100-летнему юбилею государственности Адыгеи.

- В основе достижений Адыгеи лежит труд наших земляков, внесших огромный вклад в развитие нашей республики. Их имена хорошо известны, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Для всех жителей республики эти выдающиеся личности неизменно служат ярким примером целеустремленности и самоотдачи в работе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Владимир Путин 5 октября поздравил жителей Адыгеи со 100-летием республики. Текст обращения президента РФ опубликован на сайте Кремля.