На Кубани идет частичная мобилизация

На Кубани назвали районы-лидеры по частичной мобилизации. Это сразу три муниципальных образования Краснодарского края.

- В крае лидеры по мобилизации - военкоматы Абинского и Северского районов, Славянска-на-Кубани, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) замвоенного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. - Два первых – безоговорочные лидеры, которые провели мероприятия по частичному призыву на самом высоком уровне.

А вот явных аутсайдеров, по словам Алексея Чугункина, в Краснодарском крае в первой волне частичной мобилизации нет.

Напомним, на Кубани идет частичная мобилизация. Призванные мужчины уже проходят подготовку на полигонах региона. Среди них – отец и сын Андрей и Кирилл Сенины. Когда сыну Кириллу пришла повестка, его отец тоже собрался на службу. Он пошел добровольцем. И так получилось, что отец и сын попали в один экипаж боевой машины пехоты.

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В эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) на вопросы слушателей о частичной мобилизации ответил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин(читайте далее)

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